Врач рассказал о болезнях, появляющихся из-за использования кондиционера
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Частое использование бытового кондиционера может вызвать легионеллез из-за возникновения болезнетворных микроорганизмов внутри бытового прибора. Об этом сообщил экс-заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас в комментарии корреспонденту УНН.
"Болезнь легионеллез связана с бытовыми кондиционерами. Болезнетворные микроорганизмы возникают на внутреннем блоке кондиционеров и с холодным воздухом попадают непосредственно в комнату, где с капельками аэрозоля быстро проникают в дыхательные пути человека", - рассказал врач.
По его словам, кондиционер также лишает помещение кислорода, поскольку работа бытового прибора предусматривает, что окна должны быть закрыты.
Также врач уточнил, что кондиционер следует чистить не реже одного раза в неделю - надо доставать и чистить фильтр, поскольку на нем образуется конденсат и появляются болезнетворные микроорганизмы. Кроме механической очистки фильтр кондиционера надо еще и дезинфицировать, а в идеале - заменять элементы, поскольку дезинфицирующие средства после обработки деталей кондиционера могут попадать в воздух.
Легионеллёз — сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.
Напомним, пользование кондиционерами с каждым годом становится все большей необходимостью для Украинской в связи с климатическими изменениями.