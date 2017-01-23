Врач объяснил, чем может быть обусловлен рост количества больных раком среди киевлян

"Вероятных причин роста количества больных раком в Киев может быть несколько. Это и наша близость к Чернобыльской АЭС, которая тоже дала свое эхо на здоровье граждан столицы. Скорее всего, это и темп жизни киевлян, и стрессовые факторы. Ведь если ты поедешь жить где-то в регионы - там темп жизни более медленный, уравновешенный, люди никуда не спешат, работают на одной работе. А вот в Киеве действительно сложно найти человека, который бы работал на одной работе ", - сказал он.

Также, А.Шкиряк пояснил, что основная проблема неизлечимости онкозаболевания наступает именно в тот момент, когда заболевание находится на запущенной стадии.

"И первую, и вторую (стадии - ред.) онкологической патологии мы лечим, и успешно лечим, и в принципе вылечиваем. Самое главное, что проблема заключается в том, что люди обращаются уже поздно, когда есть дополнительные поражения других частей тела, так называемое метастазирование, где нужно уже мультидисциплинарно подходить к лечению. Это тогда, когда пациента лечит не только один онколог, а целая команда врачей, где есть онколог, химиотреапевт, лучевой терапевт, хирург, в том числе, может быть и нейрохирург. Вместе они пытаются улучшить состояние пациента, сделать стойкую ремиссию этого заболевания, максимально продлить жизнь и, в первую очередь, улучшить качество жизни такого пациента ", - рассказал он.

Как сообщал УНН, по данным Национального канцер-реестра рака, киевляне стали чаще болеть раком .



Так, в 2015 году в столице количество зарегистрированных случаев "злокачественных новообразований" (рак - ред.) Составляла 10 тыс. 763 человека, что на 12,6% или на 1 тыс. 209 человек больше, чем в 2010 году.

Напомним, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика .