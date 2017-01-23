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Лікар пояснив, чим може бути зумовлений ріст кількості хворих на рак серед киян

Лікар пояснив, чим може бути зумовлений ріст кількості хворих на рак серед киян

Київ • УНН

 • 7802 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Існує акумуляція певних чинників та факторів, які, в свою чергу, дуже швидко запускають процес утворення пухлин. Про це повідомив головний лікар медичного центру "Клініка Спіженко", нейрохірург Антон Шкіряк в ефірі однієї із українських радіостанцій, передає УНН.

"Імовірних причин росту кількості хворих на рак у м.Київ може бути кілька. Це і наша наближеність до Чорнобильської АЕС, яка теж дала своє відлуння на здоров'я громадян столиці. Скоріш за все, це і темп життя киян, і стресові фактори. Адже якщо ти поїдеш жити десь у регіони - там темп життя більш повільний, врівноважений, люди нікуди не поспішають, працюють на одній роботі. А от у Києві дійсно складно знайти людину, яка б працювала на одній роботі", - сказав він.

Також, А.Шкіряк пояснив, що основна проблема невиліковності онкохвороби настає саме у той момент, коли захворювання перебуває на запущеній стадії.

"І першу, і другу (стадії - ред.) онкологічної патології ми лікуємо, і успішно лікуємо, і в принципі виліковуємо. Найголовніше, що проблема заключається у тому, що люди звертаються вже запізно, коли є додаткові ураження інших частин тіла, так зване метастазування, де потрібно вже мультидисциплінарно підходити до лікування. Це тоді, коли вже пацієнта лікує не виключно один онколог, а ціла команда лікарів, де є онколог, хіміотреапевт, променевий терапевт, хірург, в тому числі, може бути і нейрохірург. Разом вони намагаються покращити стан пацієнта, зробити стійку ремісію цього захворювання, максимально подовжити життя і, в першу чергу, покращити якість життя такого пацієнта", - розповів він.

Як повідомляв УНН, за даними Національного Канцер-реєстру раку, кияни стали частіше хворіти на рак.

Так, у 2015 році в столиці кількість зареєстрованих випадків “злоякісних новоутворень” (рак — ред.) становила 10 тис. 763 особи, що на 12,6% або на 1 тис. 209 осіб більше, ніж у 2010 році.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

 

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