Врач дала рекомендации для тех, кто передвигается по городу во время карантина

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100528 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105771 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104748 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113422 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100871 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105325 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106663 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131576 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130451 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Сейчас, для того, чтобы выйти на улицу, необходимо сохранять дистанцию с другими людьми, а также носить маску в общественных заведениях. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в комментарии для УНН.

"Дистанция с больными. Носить в учреждениях общего пользования маску. На улицах не целесообразно носить, так как вирус фактически не держится в воздухе", - рассказала врач.

Она отметила, что если с масками крайний дефицит, маску из натуральной ткани можно прогладить и использовать повторно.

Напомним, что в ближайшее время в Киев будут регулярно поступать тесты на коронавирус по 4-5 тысяч в день.

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