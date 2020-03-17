Врач дала рекомендации для тех, кто передвигается по городу во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сейчас, для того, чтобы выйти на улицу, необходимо сохранять дистанцию с другими людьми, а также носить маску в общественных заведениях. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко в комментарии для УНН.
"Дистанция с больными. Носить в учреждениях общего пользования маску. На улицах не целесообразно носить, так как вирус фактически не держится в воздухе", - рассказала врач.
Она отметила, что если с масками крайний дефицит, маску из натуральной ткани можно прогладить и использовать повторно.
Напомним, что в ближайшее время в Киев будут регулярно поступать тесты на коронавирус по 4-5 тысяч в день.