Лікар дала рекомендації для тих, хто пересувається містом під час карантину

КИЇВ. 17 березня. УНН. Зараз, для того, щоб вийти на вулицю необхідно зберігати дистанцію з іншими людьми, а також носити маску в громадських закладах. Про це розповіла завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН України Алла Мироненко в коментарі для УНН.