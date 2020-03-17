Лікар дала рекомендації для тих, хто пересувається містом під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Зараз, для того, щоб вийти на вулицю необхідно зберігати дистанцію з іншими людьми, а також носити маску в громадських закладах. Про це розповіла завідувачка відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського НАМН України Алла Мироненко в коментарі для УНН.
"Дистанція з хворими. Носити у закладах загального користування маску. На вулицях не доцільно носити, так як вірус фактично не тримається в повітрі", - розповіла лікар.
Вона зазначила, що якщо з масками вкрай дефіцит, маску з натуральної тканини можна пропрасувати та використати повторно.
Нагадаємо, що найближчим часом до Києва будуть регулярно надходити тести на коронавірус по 4-5 тисяч на день.