Київ очікує регулярні поставки тестів на коронавірус по 4-5 тисяч на день
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Найближчим часом до Києва будуть регулярно надходити тести на коронавірус по 4-5 тисяч на день. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
“Тестів на сьогодні достатньо, ми очікуємо, з дня на день, фактично, вже регулярних надходжень по 4-5 тисяч на день для того, щоб забезпечити всіх, кому за медичними показами треба буде пройти тест на коронавірус”, — зазначив Поворозник.
Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19. Із них в Чернівецькій області — чотири випадки, місті Київ — два та в Житомирській — один (один летальний).