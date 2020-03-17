Киев ожидает регулярные поставки тестов на коронавирус по 4-5 тысяч в день
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В ближайшее время в Киев будут регулярно поступать тесты на коронавирус по 4-5 тысяч в день. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
"Тестов на сегодня достаточно, мы ожидаем, со дня на день, фактически, уже регулярных поступлений по 4-5 тысяч в день для того, чтобы обеспечить всех, кому по медицинским показаниям предстоит пройти тест на коронавирус", - отметил Поворозник.
Напомним, в Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них в Черновицкой области - четыре случая, городе Киев - два и в Житомирской - один (один летальный).