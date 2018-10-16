Лига наций: первая сборная вылетела с Дивизион А

Гости оторвались в счете благодаря двум взятием ворот на 52 и 67 минутах. Сначала Харис Сеферович ударом головой послал мяч за шиворот Халльдоурссону, а дальше перепасовка вдоль ворот привела к голу от Ланга.

Домашний команде удалось ответить только шикарным голом от нападающего “Аугсбурга” Альфреда Финнбогасона, который с дальнего расстояния послал мяч под дальнюю штангу — 1:2.

Отметим, что по итогам трех проведенных поединков исландцы не набрали ни одного пункта, поэтому за тур до завершения они уже точно станут третьими в группе и понизились в Дивизион В.

Добавим, победителя в данной группе будут разыгрывать Швейцария и Бельгия.