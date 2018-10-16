Ліга націй: перша збірна вилетіла із Дивізіону А

Гості відірвалися у рахунку завдяки двом взяттям воріт на 52 і 67 хвилинах. Спершу Харіс Сеферович ударом головою надіслав м’яч за комірець Халльдоурссону, а далі перепасування вздовж воріт призвело до голу від Ланга.

Домашній команді вдалося відповісти тільки шикарним голом від нападника “Аугсбурга” Альфреда Фіннбогасона, який з дальньої відстані надіслав м’яч під дальню стійку воріт — 1:2.

Зазначимо, що за підсумками трьох проведених поєдинків ісландці не набрали жодного пункту, тому за тур до завершення вони вже точно стануть третіми у групі та понизились до Дивізіону В.

Додамо, переможця в даній групі будуть розігрувати Швейцарія та Бельгія.