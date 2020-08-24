Лига Чемпионов: после поражения ПСЖ в финале в Париже произошли массовые беспорядки и столкновения

Беспорядки начались через десять минут после начала трансляции. Хулиганы сначала бросали в полицейских камни и файеры, а затем и бутылки с зажигательной жидкостью. Стражи порядка применили в ответ гранаты со слезоточивым газом. В дальнейшем хулиганы предприняли попытку напасть на одни из фургонов спецподразделения полиции, но были быстро отогнаны. В настоящее время все подходы к стадиону и ближайшие городские площади находятся под контролем полиции.

Матч транслировался у стадиона “Парк де Пренс” на двух больших экранах, установленных снаружи, у внешних стен комплекса. На место были допущены 5 тыс. болельщиков в соответствии с ограничениями, действующими по всей Франции в условиях пандемии.

После завершения матча болельщикам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером перекрыто движение. Порядок на центральной улице Парижа и у стадиона обеспечивают 3 тыс. полицейских и жандармов. В районе Елисейских полей закрыты 17 станций метро, чтобы избежать большого скопления народа.

Вечером в ходе мероприятия на центральной улице полиция будет проверять, носят ли болельщики защитные маски, как того требует префектура для этой зоны города. В противном случае нарушители будут немедленно задержаны. Парижская мэрия намерена раздать в этом районе более 2 тыс. защитных масок.

Елисейские поля были предоставлены футбольным фанатам лишь на два часа после окончания матча, после чего все болельщики должны были покинуть центральную улицу Парижа.

PSG-Bayern : tensions aux abords du Parc des Princes pic.twitter.com/ezhTO4bZeS

PARIS - Les barrières servent de barricades. Les forces de l’ordre charge. pic.twitter.com/ivY29x58Wr

PARIS - Un groupe de supporters dans les gaz lacrymogène qui ne leur étaient pas destiné après des jets de projectiles d’un autre groupe.



La situation dégénère autour du Parc des Princes. Tensions en cours. pic.twitter.com/Tr8QhZ2bqe