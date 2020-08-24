Ліга Чемпіонів: після поразки ПСЖ у фіналі у Парижі сталися масові заворушення та сутички
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Групи хуліганів ввечері в неділю напали на поліцію біля паризького стадіону “Парк де Пренс”, де транслювався фінальний матч Ліги чемпіонів між французьким “Парі Сен-Жермен” і німецькою “Баварією”, який проходив у Лісабоні. Про це повідомляє телеканал CNews, пише УНН також з посиланням на Le Figaro.
Заворушення почалися через десять хвилин після початку трансляції. Хулігани спочатку кидали в поліцейських каміння і фаєри, а потім і пляшки із запальною рідиною. Правоохоронці застосували у відповідь гранати зі сльозогінним газом. Надалі хулігани спробували напасти на один з фургонів спецпідрозділу поліції, але були швидко відігнані. В даний час всі підходи до стадіону і найближчі міські площі перебувають під контролем поліції.
Матч транслювався біля стадіону “Парк де Пренс” на двох великих екранах, встановлених зовні, у зовнішніх стін комплексу. На місце були допущені 5 тис. уболівальників відповідно до обмежень, що діють по всій Франції в умовах пандемії.
Після завершення матчу вболівальникам була надана можливість зібратися на Єлисейських полях, де, за вказівкою префектури, ввечері перекрито рух. Порядок на центральній вулиці Парижа і біля стадіону забезпечують 3 тис. поліцейських і жандармів. В районі Єлисейських полів закриті 17 станцій метро, щоб уникнути великого скупчення народу.
Увечері в ході заходу на центральній вулиці поліція буде перевіряти, чи мають вболівальники захисні маски, як того вимагає префектура для цієї зони міста. В іншому випадку порушники будуть негайно затримані. Паризька мерія має намір роздати в цьому районі більше 2 тис. захисних масок.
Єлисейські поля були надані футбольним фанатам лише на дві години після закінчення матчу, після чого всі вболівальники повинні були покинути центральну вулицю Парижа.
PSG-Bayern: tensions aux abords du Parc des Princes pic.twitter.com/ezhTO4bZeS— CNEWS (@CNEWS) August 23, 2020
PARIS — Les barrières servent de barricades. Les forces de l’ordre charge. pic.twitter.com/ivY29×58Wr— Clément Lanot (@ClementLanot) August 23, 2020
PARIS — Un groupe de supporters dans les gaz lacrymogène qui ne leur étaient pas destiné après des jets de projectiles d’un autre groupe.
La situation dégénère autour du Parc des Princes. Tensions en cours. pic.twitter.com/Tr8QhZ2bqe