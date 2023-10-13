Лидеры Европейского Союза прибыли в Израиль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыли в Израиль в пятницу, сообщает УНН.
Детали
«Я прибыла в Израиль вместе с президентом Европейского парламента, чтобы выразить нашу солидарность с израильским народом после ужасной террористической атаки ХАМАС», — написала фон дер Ляйен в социальной сети X.
Я прибыла в Израиль с @EP_President, чтобы выразить нашу солидарность с израильским народом в связи с ужасной террористической атакой ХАМАС. pic.twitter.com/4ktjwabx14— Урсула фон дер Ляйен (@vonderleyen) 13 октября 2023 года
Метсола, также пишучи в соцсети X, сказала: "Мы здесь с посланием солидарности после самой страшной террористической атаки, которую Израиль пережил за последние несколько поколений".
«Террор не победит. То, как мы реагируем, имеет значение. Мы можем и должны остановить ХАМАС и сделать все возможное, чтобы смягчить’гуманитарные последствия», - написала Метсола.
Назад в Израиль.
Мы здесь с посланием солидарности после худшей террористической атаки #Израиль пережил за многие поколения.
Террор не победит. Имеет значение то, как мы отвечаем.
Мы можем - мы должны - остановить ХАМАС. И сделать все возможное, чтобы смягчить гуманитарные последствия.@vonderleyen pic.twitter.com/VxMgnwi0eU
— Роберта Метсола (@EP_President) 13 октября 2023 года
Напомним
Визит в Израиль президентов двух важнейших институтов ЕС состоялся через шесть дней после того, как подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
В пятницу Израиль приказал всем гражданским покинуть северную часть Газы и город Газа и переместиться на юг от анклава в течение 24 часов. По данным властей, в Израиле было убито более 1300 человек, в том числе около 900 мирных жителей, а тела 245 солдат идентифицированы. По данным властей Газы, со стороны Палестины количество погибших в результате взрывов возросло до по меньшей мере 1500 человек, в том числе 500 детей.