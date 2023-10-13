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Лідери Європейського Союзу прибули до Ізраїлю

Лідери Європейського Союзу прибули до Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибули до Ізраїлю в п'ятницю, повідомляє УНН.

Деталі

«Я прибула до Ізраїлю разом із президентом Європейського парламенту, щоб висловити нашу солідарність із ізраїльським народом після жахливої терористичної атаки ХАМАС», — написала фон дер Ляєн у соціальній мережі X.

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2023

Метсола, також пишучи в соцмережі X, сказала: "Ми тут з посланням солідарності після найстрашнішої терористичної атаки, яку Ізраїль пережив за останні кілька поколінь".

«Терор не переможе. Те, як ми реагуємо, має значення. Ми можемо і повинні зупинити ХАМАС і зробити все можливе, щоб пом’якшити гуманітарні наслідки», - написала Метсола.

Back in Israel.

We are here with a message of solidarity after the worst terror attack #Israel has endured in generations.

Terror will not prevail. How we respond matters.

We can - we must - stop Hamas. And do what we can to mitigate humanitarian consequences.@vonderleyen pic.twitter.com/VxMgnwi0eU

— Roberta Metsola (@EP_President) October 13, 2023

Нагадаємо

Візит до Ізраїлю президентів двох найважливіших інституцій ЄС відбувся через шість днів після того, як зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

У п'ятницю Ізраїль наказав усім цивільним залишити північну частину Гази та місто Газа та переміститися на південь від анклаву протягом 24 годин. За даними влади, в Ізраїлі було вбито понад 1300 людей, у тому числі близько 900 мирних жителів, а тіла 245 солдатів ідентифіковані. За даними влади Гази, з боку Палестини кількість загиблих у результаті вибухів зросла до щонайменше 1500 осіб, у тому числі 500 дітей.

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