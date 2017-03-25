Лидеры ЕС приняли Римскую декларацию о будущем союза

"Мы, лидеры 27 государств-членов и институтов ЕС, гордимся достижениями ЕС: построением европейского единства является смелым, дальновидным усилием. Шестьдесят лет назад, оправившись от трагедии двух мировых войн, мы решили объединиться и восстановить наш континент из пепла. Мы создали уникальный союз с общими институтами и сильными ценностями, сообщество мира, свободы, демократии, прав человека и верховенства права, большую экономическую силу с беспрецедентным уровнем социальной защиты и социального обеспечения", - говорится в декларации.

Как отмечается в документе, ЕС сталкивается с беспрецедентными вызовами, как глобальными, так и внутренними: региональные конфликты, терроризм, растущее миграционное давление, протекционизм и социальное и экономическое неравенства. "Вместе мы полны решимости решать проблемы мира, который быстро меняется, и предложить нашим гражданам как безопасность, так и новые возможности", - говорится в декларации.

"Мы сделаем Европейский Союз сильнее и более гибким, с помощью еще большего единства и солидарности среди нас и соблюдения общих правил", - добавили лидеры ЕС.

"За следующие десять лет мы хотим видеть Союз, который будет надежным и безопасным, процветающим, конкурентоспособным, устойчивым и социально ответственным, и с волей и способностью играть ключевую роль в мире и в процессе формирования глобализации. Мы хотим видеть Союз, где граждане имеют новые возможности для культурного и социального развития и экономического роста. Мы хотим видеть Союз, который остается открытым для тех европейских стран, которые уважают наши ценности и стремятся помогать им", - говорится в документе.

Так, в декларации лидеров 27 государств-членов, Евросовета, Европарламента и Еврокомиссии содержатся обязательства работать в направлениях: надежной и безопасной Европы, процветающей и устойчивой Европы, социальной Европы и сильной Европы на мировой арене.

Первый принцип, как отмечается, направлен на то, чтобы Союз был местом, где все граждане чувствуют себя в безопасности и могут свободно перемещаться, где закреплены внешние границы, где есть эффективная, ответственная и устойчивая миграционная политика, соблюдение международных норм. Указано, что Европа полна решимости бороться с терроризмом и организованной преступностью.

Второй принцип предполагает, что Союз создает условия для экономического роста и рабочие места, с сильным, соединенным и развивающимся единым рынком. Также указано на содействие устойчивому росту, за счет инвестиций, структурных реформ и работы с целью завершения формирования экономического и валютного союзов, на схождение экономик и на то, чтобы энергия была безопасной и доступной, а окружающая среда - чистой и безопасной.

Третий принцип направлен на формирование Союза, который, на основе устойчивого роста, способствует экономическому и социальному прогрессу, а также сплоченности и конвергенции, при соблюдении целостности внутреннего рынка; который поощряет равенство между мужчинами и женщинами, а также права и равные возможности для всех; который борется с безработицей, дискриминацией, социальной изоляцией и бедностью; где молодые люди получают лучшее образование и подготовку кадров и могут найти работу на всем континенте; хранящий культурное наследие и который способствует культурному разнообразию.

Четвертый принцип предусматривает дальнейшее развитие существующих партнерских отношений Союза, создание новых и укрепление стабильности и процветания ближайших соседей на востоке и на юге, а также на Ближнем Востоке и в странах Африки и во всем мире; Союз, который готов к большей ответственности и содействии в создании более конкурентоспособной и интегрированной оборонной промышленности; Союз, стремится к укреплению своей общей безопасности и обороны, а также в сотрудничестве и взаимодополняемости с НАТО, с учетом национальных особенностей и правовых обязательств.

Напомним, председатель Евросовета Д.Туск заявил, что Евросоюз или будет единым, или его не будет вообще.