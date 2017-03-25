Лідери ЄС ухвалили Римську декларацію щодо майбутнього союзу

"Ми, лідери 27 держав-членів та інституцій ЄС, пишаємося досягненнями ЄС: побудовою європейської єдності є сміливим, далекоглядним зусиллям. Шістдесят років тому, оговтавшись від трагедії двох світових воєн, ми вирішили об'єднатися і відновити наш континент з попелу. Ми створили унікальний союз зі спільними інституціями і сильними цінностями, спільноту миру, свободи, демократії, прав людини і верховенства права, велику економічну силу з безпрецедентним рівнем соціального захисту та соціального забезпечення", - йдеться у декларації.

Як зазначається у документі, ЄС стикається з безпрецедентними викликами, як глобальними, так і внутрішніми: регіональні конфлікти, тероризм, міграційний тиск, що зростає, протекціонізм і соціальна та економічна нерівності. "Разом ми сповнені рішучості вирішувати проблеми світу, який швидко змінюється, і запропонувати нашим громадянам як безпеку, так і нові можливості", - сказано у декларації.

"Ми зробимо Європейський Союз сильнішим і більш гнучким, за допомогою ще більшої єдності і солідарності серед нас і дотримання загальних правил", - додали лідери ЄС.

"За наступні десять років ми хочемо бачити Союз, який буде надійним і безпечним, процвітаючим, конкурентоспроможним, стійким і соціально відповідальним, і з волею та здатністю грати ключову роль в світі і в процесі формування глобалізації. Ми хочемо бачити Союз, де громадяни мають нові можливості для культурного та соціального розвитку та економічного зростання. Ми хочемо бачити Союз, який залишається відкритим для тих європейських країн, які поважають наші цінності і прагнуть сприяти їм", - йдеться у документі.

Так, у декларації лідерів 27 держав-членів, Євроради, Європарламенту і Єврокомісії містяться зобов'язання працювати в напрямках: надійної і безпечної Європи, процвітаючої і стійкої Європи, соціальної Європи і сильнішої Європи на світовій арені.

Перший принцип, як зазначається, спрямований на те, щоб Союз був місцем, де всі громадяни відчувають себе в безпеці і можуть вільно переміщуватися, де закріплені зовнішні кордони, де є ефективна, відповідальна та стійка міграційна політика, дотримання міжнародних норм. Вказано, що Європа сповнена рішучості боротися з тероризмом і організованою злочинністю.

Другий принцип передбачає, що Союз створює умови для економічного зростання і робочі місця, з сильним, з'єднаним і таким, що розвивається, єдиним ринком. Також вказано на сприяння сталому і стійкому зростанню, за рахунок інвестицій, структурних реформ і роботи з метою завершення формування економічного і валютного союзів, на сходження економік і на те, щоб енергія була безпечною і доступною, а навколишнє середовище - чистим і безпечним.

Третій принцип спрямований на формування Союзу, який, на основі сталого зростання, сприяє економічному і соціальному прогресу, а також згуртованості і конвергенції, при дотриманні цілісності внутрішнього ринку; який заохочує рівність між чоловіками і жінками, а також права і рівні можливості для всіх; який бореться з безробіттям, дискримінацією, соціальною ізоляцією та бідністю; де молоді люди отримують кращу освіту і підготовку кадрів і можуть знайти роботу на всьому континенті; який зберігає культурну спадщину і сприяє культурному розмаїттю.

Четвертий принцип передбачає подальший розвиток існуючих партнерських відносин Союзу, створення нових і зміцнення стабільності і процвітання найближчих сусідів на сході і на півдні, а також на Близькому Сході і в країнах Африки і в усьому світі; Союз, який готовий до більшої відповідальності і сприяння в створенні більш конкурентоспроможної і інтегрованої оборонної промисловості; Союз, що прагне до зміцнення своєї загальної безпеки і оборони, а також у співпраці та взаємодоповнюваності з НАТО, з урахуванням національних обставин і правових зобов'язань.

Нагадаємо, голова Євроради Д.Туск заявив, що Євросоюз або буде єдиним, або його не буде взагалі.