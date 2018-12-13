Лидеры ЕС приняли отдельное решение по Азову: требуют освободить моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. ЕС готов принять меры, в том числе усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины. Кроме того европейские лидеры требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков. Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Дональд Туск, передает УНН.
"Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех судов через Керченский пролив", - написал Туск.
В свою очередь журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций в отношении России.
"Лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций в отношении России в выводах Евросовета по Азову, заявив: "ЕС готов принять меры, в том числе усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины", - написал он.
Напомним, лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода.
Ранее в ЕС заявили, что изучают возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь.
Напомним, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.