Лідери ЄС ухвалили окреме рішення щодо Азову: вимагають звільнити моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. ЄС готовий вжити заходів, в тому числі посилити свою підтримку на користь постраждалих районів України. Крім того європейські лідери вимагають негайного звільнення всіх затриманих українських моряків. Про це у Twitter повідомив Глава Європейської ради Дональд Туск, передає УНН.
“Європейська рада вимагає негайного звільнення всіх затриманих українських моряків, повернення суден і вільного проходу всіх судів через Керченську протоку”, — написав Туск.
У свою чергу журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк повідомив, що лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій щодо Росії.
“Лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій щодо Росії у висновках Євроради щодо Азову, заявивши: “ЄС готовий вжити заходів, в тому числі посилити свою підтримку на користь постраждалих районів України”, — написав він.
Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку.
Раніше у ЄС заявили, що вивчають можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонам на південному сході України, включаючи порт Маріуполь.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив документ, згідно з яким ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.