Лидеры G7 обязуются поддерживать Украину «бессрочно» - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Лидеры стран "Группы семи" обязуются оказывать бессрочную поддержку Украине перед лицом российского вторжения. Об этом говорится в тексте проекта заявления по итогам саммита в Баварии, который есть в распоряжении Bloomberg, пишет УНН.
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"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - говорится в тексте, с которым ознакомилось Bloomberg.
Детали
Как отмечают в агентстве, формулировка важна, поскольку, как сообщалось ранее, члены альянса обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты к идее прекращения огня путем переговоров.
Ранее лидеры обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению угрозы рецессии, а также как продолжать давление на россию.
Напомним
Сегодня в Германии проходит саммит лидеров "Группы семи". На встречу, которая состоится в замке Эльмау в баварских Альпах, прибыли лидеры США, Канады, Германии, Франции, Великобритании, Италии и Японии, пишет Spiegel. Присутствуют также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель как представители от ЕС.
Украина может столкнуться с давлением со стороны россии с целью заключения мирного соглашения, не отвечающего интересам Киева. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опасается, что на это повлияют экономические последствия в Европе.