Лідери G7 зобов'язуються підтримувати Україну «безстроково» - Bloomberg

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"Ми продовжимо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку і підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - йдеться в тексті, з яким ознайомилося Bloomberg.

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Як зазначають в агентстві, формулювання важливе, оскільки, як повідомлялося раніше, члени альянсу стурбовані затягуванням війни, а деякі, включаючи Німеччину та Францію, натякнули, що вони можуть бути більш відкритими до ідеї припинення вогню шляхом переговорів.

Раніше лідери обговорили, як координувати дії щодо боротьби зі зростаючою інфляцією та запобігання загрозі рецесії, а також як продовжувати тиск на росію.

Нагадаємо

Сьогодні у Німеччині відбувається саміт лідерів "Групи семи". На зустріч, яка відбудеться у замку Ельмау у баварських Альпах, прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, пише Spiegel. Присутні також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

Україна може зіткнутися з тиском з боку росії з метою укладання мирної угоди, яка не відповідає інтересам Києва. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що на це вплинуть економічні наслідки у Європі.