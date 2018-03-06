Лидера каталонских сепаратистов выдвинули на пост главы правительства Каталонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Бывшего лидера каталонских сепаратистов Жорди Санчес, которые выступали за референдум, и отделение округа Каталония от Королевства Испании выдвинули кандидатом на пост главы Женералитета (правительства) Каталонии, передает УНН со ссылкой на La Vanguardia.
Президент Парламента Каталонии Роджер Торрент предложил кандидатуру Жорди Санчеса, который более четырех месяцев находится под арестом, на должность главы правительства (Женералитета) Каталонии.
Также Санчеса поддерживают две из трех сепаратистских партий - "Вместе с Каталонией", которую возглавляет Карлес Пучдемон, и ERC. Партия CUP пока не согласилась на выдвижение Санчеса, а голоса этой партии необходимые для голосования в региональном парламенте. В частности, пресс-секретарь Эльза Артада предположила, что им дадут более 48 часов на размышления о поддержке кандидата.
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После чего состоится голосование за кандидата.
Бывший лидер партии "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчес с 15 октября прошлого года находится в тюрьме по обвинению в сепаратизме.