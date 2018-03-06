Лідера каталонських сепаратистів висунули на посаду глави уряду Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Колишнього лідера каталонських сепаратистів Жорді Санчес, які виступали за референдум, та відділення округу Каталонія від Королівства Іспанії висунули кандидатом на посаду глави Женералітету (уряду) Каталонії, передає УНН з посиланням на La Vanguardia.
Президент Парламенту Каталонії Роджер Торрент запропонував кандидатуру Жорді Санчеса, який понад чотири місяці перебуває під арештом, на посаду глави уряду (Женералітету) Каталонії.
Також Санчеса підтримують дві з трьох сепаратистських партій — “Разом за Каталонії”, яку очолює Карлес Пучдемон, та ERC. Партія CUP поки не погодилася на висунення Санчеса, а голоси цієї партії необхідні для голосування у регіональному парламенті. Зокрема, прес-секретар Ельза Артада припустила, їм дадуть більше 48 годин на роздуми про підтримку кандидата.
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Після чого відбудеться голосування за кандидата.
Колишній лідер партії “Каталонська національна асамблея” Жорді Санчес з 15 жовтня минулого року перебуває у в’язниці через обвинувачення в сепаратизмі.