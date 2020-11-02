Лидер "Динамо" назван лучшим футболистом тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинская Премьер-Лига по данным экспертного совета определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 8-го тура "Favbet" Лиги, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков! Он набрал четыре балла, голкипер “Львова” Орест Костик и его одноклубник Назарий Нич — по два, “горняк” Тайсон — один.
В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Стоит отметить, что звание лучшего наставника удостоился коуч “Львова” Виталий Шумский. Его клуб выиграл у “Ворсклы” 1:0 и прервал затяжную безвыигрышную серию.