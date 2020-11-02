Лидер "Динамо" назван лучшим футболистом тура УПЛ

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13:46 • 20461 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 28151 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 59090 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 57582 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 77380 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 95796 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинская Премьер-Лига по данным экспертного совета определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 8-го тура "Favbet" Лиги, передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Динамо” Виктор Цыганков! Он набрал четыре балла, голкипер “Львова” Орест Костик и его одноклубник Назарий Нич — по два, “горняк” Тайсон — один.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Стоит отметить, что звание лучшего наставника удостоился коуч “Львова” Виталий Шумский. Его клуб выиграл у “Ворсклы” 1:0 и прервал затяжную безвыигрышную серию.

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