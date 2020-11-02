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Лідера “Динамо” названо найкращим футболістом туру УПЛ

Лідера “Динамо” названо найкращим футболістом туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українська Прем’єр-Ліга за даними експертної ради визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 8-го туру “Favbet” Ліги, передає УНН з посиланням на сайт ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник “Динамо” Віктор Циганков! Він набрав чотири бали, голкіпер “Львова” Орест Костик та його одноклубник Назарій Нич — по два, “гірник” Тайсон — один.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Варто відзначити, що звання найкращого наставника удостоївся коуч “Львову” Віталій Шумський. Його клуб виграв у “Ворскли” 1:0 та перервав затяжну безвиграшну серію.

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