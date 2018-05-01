Лидер армянской оппозиции призвал заблокировать дороги и аэропорт Еревана
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги, а также аэропорт Еревана. Это произошло сразу после того, как парламент Армении проголосовал против его кандидатуры на пост премьер-министра. Об этом он заявил во время выступления на акции протеста и для СМИ, передает УНН.
Сразу после голосования Пашинян отправился к протестующим на улице, где его ждали несколько десятков тысяч человек.
“Завтра с 8:15 блокируются все автодороги, объявляется тотальная забастовка, блокируется аэропорт, железная дорога. Наше движение не может не завершиться победой. С завтрашнего дня начинаются тотальные действия гражданского неповиновения”, — заявил Пашинян на улице. Он подчеркнул, что это будет мирный протест и распустил сегодняшний митинг.
Как сообщал УНН, Национальное собрание Армении не проголосовало за кандидатуру Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны.