Лідер вірменської опозиції закликав заблокувати дороги і аеропорт Єревана
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги, а також аеропорт Єревана. Це сталося відразу після того, як парламент Вірменії проголосував проти його кандидатури на пост прем’єр-міністра. Про це він заявив під час виступу на акції протесту та для ЗМІ, передає УНН.
Відразу після голосування Пашинян відправився до протестуючих на вулиці, де на нього чекали кілька десятків тисяч чоловік.
“Завтра з 8:15 блокуються всі автодороги, оголошується тотальний страйк, блокується аеропорт, залізниця. Наш рух не може не завершитися перемогою. З завтрашнього дня починаються тотальні дії громадянської непокори”, — заявив Пашинян на вулиці. Він підкреслив, що це буде мирний протест і розпустив сьогоднішній мітинг.
Як повідомляв УНН, Національні збори Вірменії не проголосували за кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем’єр-міністра країни.