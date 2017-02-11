Лидер украинской баскетбольной чемпионата "Химик" разгромил "Николаев"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В пятницу, 10 февраля в помещении ФСК "Олимп" в Южном местный БК "Химик" в рамках украинской баскетбольной Суперлиги принимал МБК "Николаев". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Хозяева с первых минут встречи навязали сопернику свою игру и с преимуществом в 10 очков легко выиграли первую четверть - 23:13.
Во втором периоде южненцы закрепили лидерство, заработав 26 очков, против 11 в корабелов.
После большого перерыва гости сумели собраться, но их концентрации хватило только на третий тайм - 17:20 в пользу николаевцев.
Заключительная четверть подтвердила лидерство "Химика" в поединке - 35:15.
Общий результат - 101: 59 в пользу БК "Химик".
Самым результативным игроком матча стал николаевец А.Чемякин с 16 очками. В команде-победительнице наибольшее количество очков набрал Д.Смит - 15 очков