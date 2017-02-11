Лідер українського баскетбольного чемпіонату "Хімік" розгромив "Миколаїв"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У п’ятницю, 10 лютого в приміщенні ФСК “Олімп” в Южному місцевий БК “Хімік” в рамках української баскетбольної Суперліги приймав МБК “Миколаїв”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Господарі з перших хвилин зустрічі нав’язали супернику свою гру і з перевагою у 10 очок легко виграли першу чверть — 23:13.
У другому періоді южненці закріпили лідерство, заробивши 26 очок, проти 11 у корабелів.
Після великої перерви гості зуміли зібратися, але їх концентрації вистачило лише на третій тайм — 17:20 на користь миколаївців.
Заключна чверть підтвердила лідерство “Хіміка” у поєдинку — 35:15.
Загальний результат — 101:59 на користь БК “Хімік”.
Найрезультативнішим гравцем матчу став миколаєвець А.Чемякін із 16 очками. У команді-переможниці найбільшу кількість очок набрав Д.Сміт — 15 очок