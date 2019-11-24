Лидер УХЛ нанес поражение действующему чемпиону Украины

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Кременчуге стартовал 18-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги, где в первом матче сошлись местный "Кременчуг" и донецкий "Донбасс", передает УНН со ссылкой на пресс-службу турнира.

Как и предполагалось ранее, матч команды начали остро и на скоростях, попутно обмениваясь взаимными атаками. Однако, уверенная игра в воротах Вячеслава Новицкого и Степана Горячевских не позволила ни одной из команд отличиться.

Счет заброшенной шайбой был открыт за 3 минуты до конца первого периода - гол в "раздевалку" дончанам отправил капитан "горожан" Николай Киселев.

Вторую половину второго периода донецкий клуб провел в атаках, пытаясь сравнять счет. И цифры на табло таки изменились, однако не в приятную для дончан сторону - второй раз в воротах Степана Горячевских эффектно расписался Александр Пукса, обеспечив своей команде комфортное преимущество.

Заключительный отрезок встречи прошел по сценарию первых двух - подопечные Сергея Витера активно и много атаковали, а в середине периода пропустили. Таким образом, на 49 минуте матча Дмитрий Орлов сделал счет 3: 0 на табло и помог своей команде записать себе в актив 6 победу подряд.

Стоит отметить, что все три шайбы "горожане" забросили в большинстве, получив в этом поединке фактически 100 процентов реализации изъятий противника.

Примечательно, что кременчужане с 47 очками продолжают победное шествие. В свою очередь, действующий чемпион страны "Донбасс", который набрал 32 балла, так и остался на третьей строчке.

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