Лідер УХЛ завдав поразки чинному чемпіонові України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Кременчуці стартував 18-й тур чемпіонату Української хокейної ліги, де у першому матчі зійшлися місцевий "Кременчук" і донецький "Донбас", передає УНН з посиланням на пресслужбу турніру.
Як і передбачалося раніше, матч команди почали гостро і на швидкостях, попутно обмінюючись обопільними атаками. Однак, впевнена гра в воротах В'ячеслава Новицького і Степана Горячевських не дозволила жодній із команд відзначитися.
Рахунок закинутою шайбою був відкритий за 3 хвилини до кінця першого періоду - гол в "роздягальню" донеччанам відправив капітан "городян" Микола Кисельов.
Другу половину другого періоду донецький клуб провів в атаках, намагаючись вирівняти рахунок. І цифри на табло таки змінилися, проте не в приємну для донеччан сторону - вдруге у воротах Степана Горячевських ефектно розписався Олександр Пукса, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу.
Заключний відрізок зустрічі пройшов за сценарієм перших двох - підопічні Сергія Вітера активно і багато атакували, а в середині періоду пропустили. Таким чином, на 49 хвилині матчу Дмитро Орлов зробив рахунок 3:0 на табло і допоміг своїй команді записати собі в актив 6 перемогу поспіль.
Варто відзначити, що всі три шайби "городяни" закинули в більшості, отримавши в цьому поєдинку фактично 100 відсотків реалізації вилучень противника.
Примітно, що кременчужани з 47 очками продовжують переможну ходу. У свою чергу, чинний чемпіон країни "Донбас", який набрав 32 бали, так і залишився на третьому рядку.