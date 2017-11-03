Лидер Сербской радикальной партии призвал выслать из страны украинского посла

Как сообщает издание сербский политик обвинил украинского дипломата в “оскорблении сербского народа”.

“Следует просто быстро выгнать его с территории Сербии”, — заявил он.

Как сообщал УНН, МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде.