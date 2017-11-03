Лидер Сербской радикальной партии призвал выслать из страны украинского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Лидер оппозиционной Сербской радикальной пророссийской партии Воислав Шешель призвал правительство выслать из страны украинского посла Александра Александровича. Об этом политик заявил на заседании парламента, сообщает УНН со ссылкой на Danas.
Как сообщает издание сербский политик обвинил украинского дипломата в “оскорблении сербского народа”.
“Следует просто быстро выгнать его с территории Сербии”, — заявил он.
Как сообщал УНН, МИД Сербии обратилось к украинскому правительству из-за заявлений посла Украины в Белграде.