Лідер Сербської радикальної партії закликав вислати з країни українського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд вислати з країни українського посла Олександра Александровича. Про це політик заявив на засіданні парламенту, повідомляє УНН з посиланням на Danas.
Як повідомляє видання, сербський політик звинуватив українського дипломата в "образі сербського народу".
"Слід просто швидко вигнати його з території Сербії", – заявив він.
Як повідомляв УНН, МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Белграді.