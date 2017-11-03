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Лідер Сербської радикальної партії закликав вислати з країни українського посла

Лідер Сербської радикальної партії закликав вислати з країни українського посла

Київ • УНН

 • 12530 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Лідер опозиційної Сербської радикальної проросійської партії Воїслав Шешель закликав уряд вислати з країни українського посла Олександра Александровича. Про це політик заявив на засіданні парламенту, повідомляє УНН з посиланням на Danas.

Як повідомляє видання, сербський політик звинуватив українського дипломата в "образі сербського народу".

"Слід просто швидко вигнати його з території Сербії", – заявив він. 

Як повідомляв УНН, МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Белграді.

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