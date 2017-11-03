Лідер Сербської радикальної партії закликав вислати з країни українського посла

Як повідомляє видання, сербський політик звинуватив українського дипломата в "образі сербського народу".

"Слід просто швидко вигнати його з території Сербії", – заявив він.

Як повідомляв УНН, МЗС Сербії звернулося до українського уряду через заяви посла України в Белграді.