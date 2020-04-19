Лидер рейтинга АТР сделал пожертвование для больниц в Бергамо

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 29198 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 75564 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101154 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127490 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128325 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171280 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121558 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104917 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103059 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Лидер рейтинга АТР сделал пожертвование для больниц в Бергамо

Лидер рейтинга АТР сделал пожертвование для больниц в Бергамо

Киев  •  УНН

 • 12168 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сербский теннисист Новак Джокович и его жена сделали пожертвование в пользу больниц итальянских городов Тревильо и Романо-ди-Ломбардия в провинции Бергамо, сообщает УНН со ссылкой на Le Repubblica.

Сумма собранных средств не уточняется. Деньги пошли на приобретение медицинского оборудования и другие нужности в связи с COVID-19.

"Пожертвования Джоковича позволят нам модернизировать и расширить палату интенсивной терапии в больнице Тревильо, которая во время неотложной помощи является сердцем реанимационных мероприятий. Это позволит нам расширить помещения, помещения и оборудование, которые сделают отдел всегда готов реагировать на неотложные нужды района. Я был поражен, (пожертвованием Джоковича - ред.)", - отметил генеральный директор ASST Bergamo Ovest.

Отмечено, что первый номер АТР пожертвовал миллион евро на приобретение респираторов и предметов медицинского назначения для родного города в Сербии для борьбы с пандемией коронавируса.

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