Лідер рейтингу АТР зробив пожертву для лікарень в Бергамо
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сербський тенісист Новак Джокович і його дружина зробили пожертву на користь лікарень італійських міст Тревільо і Романо-ді-Ломбардія в провінції Бергамо, повідомляє УНН з посиланням на Le Repubblica.
Сума зібраних коштів не уточнюється. Гроші пішли на придбання медичного обладнання та інші потрібності у зв'язку з COVID-19.
"Пожертвування Джоковича дозволять нам модернізувати і розширити палату інтенсивної терапії в лікарні Тревільо, яка під час невідкладної допомоги є серцем реанімаційних заходів. Це дозволить нам розширити приміщення, приміщення та обладнання, які зроблять відділ завжди готовим реагувати на нагальні потреби району. Я був вражений, (пожертвою Джоковича – ред.)", - відзначив генеральний директор ASST Bergamo Ovest.
Зазначено, що перший номер АТР пожертвував мільйон євро на придбання респіраторів і предметів медичного призначення для рідного міста в Сербії для боротьби з пандемією коронавірусу.