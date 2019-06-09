Лидер предвыборной гонки в Великобритании раскаялся в употреблении кокаина

“У меня есть глубокое чувство сожаления по поводу всего этого, и я очень, очень осведомлен о вреде, который наносят наркотики”, — заявил Гоув в воскресенье.

“Я глубоко сожалею об ошибке, которую совершил”, — сказал он, добавив, что у него никогда не развивалось “пристрастие” к наркотикам.

Гоув неоднократно признавался в употреблении кокаина в течение своей ранней карьеры журналиста, став одним из нескольких кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, признавшихся в прошлом в употреблении наркотиков.

Гоув считается одним из ведущих кандидатов на смену Терезе Мэй, наряду с бывшим министром иностранных дел и сторонником жесткой линии Brexit Борисом Джонсоном. В настоящее время 11 законодателей заявили, что будут соревноваться за лидерство в партии. Победитель почти наверняка станет британским премьер-министром.

Напомним, в пятницу Мэй официально ушла с поста руководителя партии и заявила, что уйдет в отставку с поста премьер-министра, когда новый кандидат получит поддержку парламента.