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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткойнов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 22556 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107746 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105870 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134406 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143162 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129378 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129958 просмотра

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Лидер предвыборной гонки в Великобритании раскаялся в употреблении кокаина

Лидер предвыборной гонки в Великобритании раскаялся в употреблении кокаина

Киев  •  УНН

 • 8407 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Министр окружающей среды Великобритании и ведущий кандидат на пост главы Консервативной партии Майкл Гоув заявил, что сожалеет о своем решении двадцять лет назад употреблять кокаин, передаёт УНН, ссылаясь на dpa.

“У меня есть глубокое чувство сожаления по поводу всего этого, и я очень, очень осведомлен о вреде, который наносят наркотики”, — заявил Гоув в воскресенье.

“Я глубоко сожалею об ошибке, которую совершил”, — сказал он, добавив, что у него никогда не развивалось “пристрастие” к наркотикам.

Гоув неоднократно признавался в употреблении кокаина в течение своей ранней карьеры журналиста, став одним из нескольких кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, признавшихся в прошлом в употреблении наркотиков.

Гоув считается одним из ведущих кандидатов на смену Терезе Мэй, наряду с бывшим министром иностранных дел и сторонником жесткой линии Brexit Борисом Джонсоном. В настоящее время 11 законодателей заявили, что будут соревноваться за лидерство в партии. Победитель почти наверняка станет британским премьер-министром.

Напомним, в пятницу Мэй официально ушла с поста руководителя партии и заявила, что уйдет в отставку с поста премьер-министра, когда новый кандидат получит поддержку парламента.

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