Лідер передвиборної гонки в Великобританії покаявся у вживанні кокаїну

“У мене є глибоке почуття жалю з приводу всього цього, і я дуже, дуже обізнаний про шкоду, якої завдають наркотики”, — заявив Гоув в неділю.

“Я глибоко шкодую про помилку, яку зробив”, — сказав він, додавши, що у нього ніколи не розвивалося “пристрасть” до наркотиків.

Гоув неодноразово зізнавався у вживанні кокаїну протягом своєї ранньої кар’єри журналіста, ставши одним з декількох кандидатів на пост прем’єр-міністра Великобританії, які зізналися в минулому у вживанні наркотиків.

Гоув вважається одним з провідних кандидатів на зміну Терезі Мей, поряд з колишнім міністром закордонних справ і прихильником жорсткої лінії Brexit Борисом Джонсоном. В даний час 11 законодавців заявили, що будуть змагатися за лідерство в партії. Переможець майже напевно стане британським прем’єр-міністром.

Нагадаємо, в п’ятницю Мей офіційно залишила посаду керівника партії і заявила, що піде у відставку з поста прем’єр-міністра, коли новий кандидат отримає підтримку парламенту.