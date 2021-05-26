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Лидер ополчения Ираке арестован за нападение на базу, где размещаются силы США

Киев • УНН

 • 17961 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Силы безопасности Ирака в среду арестовали старшего командира ополчения Касима Муслиха в соответствии с законом страны о борьбе с терроризмом, сообщили военные. Источники безопасности сообщили, что этот шаг был связан с нападениями на базу, на которой размещены силы США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rеuters.

Лидер ополчения Ираке арестован за нападение на базу, где размещаются силы США

Детали

Муслим был арестован на рассвете и проходит допрос объединенным следственным комитетом по поводу предъявленных ему уголовных обвинений, говорится в заявлении военных, но без дополнительных подробностей.

Два источника в службе безопасности, непосредственно осведомлены об арест, сообщили, что начальник полиции был арестован в Багдаде за участие в нескольких нападениях, включая недавние нападения на авиабазу Айн аль-Асад, на которой находятся американские и другие международные силы.

Муслим является главой Народных сил мобилизации (НСМ) провинции Анбар, группировка, состоящая в основном из шиитских ополченцев, поддерживаемых Ираном, которые Соединенные Штаты считают самой большой угрозой безопасности на Ближнем Востоке.

В этом месяце авиабаза была атакована ракетами и беспилотной системой воздушного наблюдения как минимум четыре раза, что, по мнению многих иракцев, свидетельствует о напряженности между США и Ираном.

После ареста неизвестные вооруженные люди в качестве демонстрации силы объехали укрепленную Зеленую зону, в которой находятся иностранные посольства и правительственные здания, сообщил источник в службе безопасности.

Контекст

Мощные военизированные группировки, связанные с Ираном в Ираке, начали нападения на объекты США в этой стране.

Большинство инцидентов не привели к жертвам, но они продолжали давить на американские войска и союзников США в первые дни президентства Джо Байдена.

Правительство Ирака во главе с премьер-министром Мустафой аль-Кадхими встало на сторону Соединенных Штатов, но оказалось, что ему трудно поставить эти группы под контроль.

В прошлом году иракские силы безопасности совершили налет на оплот мощной поддерживаемой Ираном полиции в Багдаде и задержали более десятка членов этой группировки. Вскоре после ареста неизвестные боевики подъехали к правительственным зданиям в Зеленой зоне, требуя освобождения в полицейских.

Большинство мужчин были освобождены в считанные часы.

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