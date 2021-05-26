Лидер ополчения Ираке арестован за нападение на базу, где размещаются силы США

КИЕВ. 26 мая. УНН. Силы безопасности Ирака в среду арестовали старшего командира ополчения Касима Муслиха в соответствии с законом страны о борьбе с терроризмом, сообщили военные. Источники безопасности сообщили, что этот шаг был связан с нападениями на базу, на которой размещены силы США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rеuters.