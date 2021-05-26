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Лідер ополчення Іраку заарештований за напад на базу, де розміщуються сили США

Київ • УНН

 • 17962 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Сили безпеки Іраку в середу заарештували старшого командира ополчення Касима Мусліха відповідно до закону країни про боротьбу з тероризмом, повідомили військові. Джерела безпеки повідомили, що цей крок був пов'язаний з нападами на базу, на якій розміщені сили США. Про це інформує УНН з посиланням на Rеuters.

Лідер ополчення Іраку заарештований за напад на базу, де розміщуються сили США

Деталі

Муслім був заарештований на світанку і допитується об'єднаним слідчим комітетом з приводу пред'явлених йому кримінальних звинувачень, йдеться в заяві військових, але без додаткових подробиць.

Два джерела в службі безпеки, безпосередньо обізнані про арешт, повідомили, що начальник поліції був заарештований в Багдаді за участь в декількох нападах, включаючи нещодавні напади на авіабазу Айн аль-Асад, на якій знаходяться американські та інші міжнародні сили.

Муслім є главою Народних сил мобілізації (НСМ) провінції Анбар, угруповання, що складається в основному з шиїтських ополченців, підтримуваних Іраном, які Сполучені Штати вважають найбільшою загрозою безпеці на Близькому Сході.

У цьому місяці авіабаза була атакована ракетами і безпілотною системою повітряного спостереження як мінімум чотири рази, що, на думку багатьох іракців, свідчить про напруженість між США і Іраном.

Після арешту невідомі озброєні люди в якості демонстрації сили об'їхали укріплену Зелену зону, в якій знаходяться іноземні посольства і урядові будівлі, повідомило джерело в службі безпеки.

Контекст

Потужні воєнізовані угруповання, пов'язані з Іраном в Іраку, почали напади на об'єкти США в цій країні.

Більшість інцидентів не призвели до жертв, але вони продовжували тиснути на американські війська і союзників США в перші дні президентства Джо Байдена.

Уряд Іраку на чолі з прем'єр-міністром Мустафою аль-Кадхімі встало на сторону Сполучених Штатів, але виявилося, що йому важко поставити ці групи під контроль.

У минулому році іракські сили безпеки здійснили наліт на оплот потужної підтримуваної Іраном поліції в Багдаді і затримали більше десятка членів цього угруповання. Незабаром після арешту невідомі бойовики під'їхали до урядових будівель в Зеленій зоні, вимагаючи звільнення у поліцейських.

Більшість чоловіків були звільнені в лічені години.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Іраку ліквідували 4 бойовиків ІДІЛ

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