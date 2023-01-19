Лидер Испании призвал к переговорам с путиным о прекращении войны в Украине

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"Важно, чтобы мы поддерживали контакт с путиным", - сказал Санчес в Давосе.

"Например, я решительно выступаю за то, чтобы французское правительство и правительство Германии... взяли на себя инициативу", - сказал он телекомпании CNN.

Детали

Он отметил, что можно вернуться к переговорам с участием Германии, Франции, россии и Украины в Нормандском формате.

По словам Санчеса, другие государства-члены ЕС поддержат Париж и Берлин в такой инициативе.

На вопрос, может ли путин интерпретировать готовность Запада к разговору как "слабость", он ответил: "Нет, я так не думаю".

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил сомнения относительно возможной поставки боевых танков Leopard из Мадрида в Украину.

"В настоящее время такая возможность не рассматривается", - сказал он на Всемирном экономическом саммите, сообщает испанское информационное агентство Europa Press.

Альбарес не исключил поставки в более поздние сроки и сослался на встречу на американской авиабазе Рамштайн в Германии в пятницу. Испания предпочитает принимать такие решения "вместе и сплоченно", подчеркнул он.

"Позиция Испании в этой войне заключается в том, чтобы делать то, что мы считаем лучшим на каждом этапе, чтобы помочь украинцам защитить свой суверенитет и территориальную целостность и как можно быстрее установить мир в стране", - сказал министр.

Комментарии отражают расхождения во мнениях внутри испанского правительства. Партнером левоцентристской PSOE Санчеса является более мелкая и левая Unidas Podemos, которая критически относится к поставкам оружия в Украину.

В июне, по сообщениям СМИ, Испания рассматривала возможность поставки "Леопардов" более старого типа 2 А4. 53 из этих танков были законсервированы на объекте в Сарагосе в 2012 году.

После нескольких недель спекуляций по этому поводу министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила в августе, что танки находятся в "абсолютно запущенном состоянии".

Испания имеет в общей сложности 108 Leopard 2 A4 и 229 Leopard 2E, версию 2 A6, адаптированную для испанских требований.