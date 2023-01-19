Лідер Іспанії закликав до переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні

Цитата

"Важливо, щоб ми підтримували контакт із путіним", - сказав Санчес у Давосі.

"Наприклад, я рішуче виступаю за те, щоб французький уряд і уряд Німеччини... взяли на себе ініціативу", - сказав він телекомпанії CNN.

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Він зауважив, що можна повернутися до переговорів за участю Німеччини, Франції, росії та України у Нормандському форматі.

За словами Санчеса, інші держави-члени ЄС підтримають Париж та Берлін у такій ініціативі.

На запитання, чи путін може інтерпретувати готовність Заходу до розмови як "слабкість", він відповів: "Ні, я так не думаю".

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес висловив сумніви щодо можливого постачання бойових танків Leopard з Мадрида до України.

"Наразі така можливість не розглядається", - сказав він на Світовому економічному саміті, повідомляє іспанське інформаційне агентство Europa Press.

Альбарес не виключив постачання в пізніші терміни і послався на зустріч на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині в п'ятницю. Іспанія вважає за краще приймати такі рішення "разом і згуртовано", наголосив він.

"Позиція Іспанії у цій війні полягає в тому, щоб робити те, що ми вважаємо найкращим на кожному етапі, щоб допомогти українцям захистити свій суверенітет та територіальну цілісність і якнайшвидше встановити мир у країні", - сказав міністр.

Коментарі відображають розбіжності у думках усередині іспанського уряду. Партнером лівоцентристської PSOE Санчеса є дрібніша і ліва Unidas Podemos, яка критично ставиться до постачання зброї в Україну.

У червні, за повідомленнями ЗМІ, Іспанія розглядала можливість постачання "Леопардів" старішого типу 2 А4. 53 з цих танків було законсервовано на об'єкті в Сарагосі у 2012 році.

Після кількох тижнів спекуляцій з цього приводу міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила в серпні, що танки перебувають в "абсолютно занедбаному стані".

Іспанія має в цілому 108 Leopard 2 A4 та 229 Leopard 2E, версію 2A6, адаптовану для іспанських вимог.