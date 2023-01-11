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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Лидер боснийских сербов выступил в защиту награждения путина почетной медалью

Киев • УНН

 • 446255 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в среду, что наградил президента путина высшей почетной медалью, потому что россия является самым честным гарантом мира в Боснии и Герцеговине, пишет УНН ссылаясь на АР.

Лидер боснийских сербов выступил в защиту награждения путина почетной медалью

Детали

По его словам, это решение не связано с войной в Украине.

«россия показала себя самым честным гарантом Дейтонского мирного соглашения», - сказал Додик, добавив, что в ближайшие годы он может вручить награды президенту США и канцлеру Германии.

Дейтонские соглашения 1995 года положили конец войне между боснийскими сербами, хорватами и боснийцами-мусульманами.

В воскресенье Додик наградил путина медалью за его «патриотическую заботу и любовь» к Республике Сербской, половине территории Боснии и Герцеговины, контролируемой сербами.

В Баня-Луке состоялась церемония, посвященная Национальному дню Республики Сербской, когда 9 января 1992 года боснийские сербы провозгласили свое государство в Боснии.

Ожидается визит Додика в россию, где он вручит медаль путину.

Контекст

Боснийские сербы считают 9 января важнейшим праздником своего государства.

Однако в конце ноября 2015 года Конституционный суд Боснии постановил, что празднование Дня государственности Республики Сербской может быть дискриминационным по отношению к другим этническим группам в стране.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины был учрежден Дейтонским мирным соглашением. Он состоит из двух боснийцев, двух сербов, двух хорватов и трех иностранных судей, и его решения имеют обязательную юридическую силу.

Но в сентябре 2016 года сербы в Республике Сербской подавляющим большинством голосов приняли спорный референдум о «национальном празднике».

Более 99% избирателей на территории с сербским большинством решили отметить 9 января «Днем государственности», что усилило опасения, что референдум может стать первым шагом к получению независимости от Боснии и Герцеговины.

Прокуратура также вызвала Додика для дачи показаний по поводу референдума, посвященного «национальному празднику».

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