Лидер боснийских сербов выступил в защиту награждения путина почетной медалью
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил в среду, что наградил президента путина высшей почетной медалью, потому что россия является самым честным гарантом мира в Боснии и Герцеговине, пишет УНН ссылаясь на АР.
Детали
По его словам, это решение не связано с войной в Украине.
«россия показала себя самым честным гарантом Дейтонского мирного соглашения», - сказал Додик, добавив, что в ближайшие годы он может вручить награды президенту США и канцлеру Германии.
Дейтонские соглашения 1995 года положили конец войне между боснийскими сербами, хорватами и боснийцами-мусульманами.
В воскресенье Додик наградил путина медалью за его «патриотическую заботу и любовь» к Республике Сербской, половине территории Боснии и Герцеговины, контролируемой сербами.
В Баня-Луке состоялась церемония, посвященная Национальному дню Республики Сербской, когда 9 января 1992 года боснийские сербы провозгласили свое государство в Боснии.
Ожидается визит Додика в россию, где он вручит медаль путину.
Контекст
Боснийские сербы считают 9 января важнейшим праздником своего государства.
Однако в конце ноября 2015 года Конституционный суд Боснии постановил, что празднование Дня государственности Республики Сербской может быть дискриминационным по отношению к другим этническим группам в стране.
Конституционный суд Боснии и Герцеговины был учрежден Дейтонским мирным соглашением. Он состоит из двух боснийцев, двух сербов, двух хорватов и трех иностранных судей, и его решения имеют обязательную юридическую силу.
Но в сентябре 2016 года сербы в Республике Сербской подавляющим большинством голосов приняли спорный референдум о «национальном празднике».
Более 99% избирателей на территории с сербским большинством решили отметить 9 января «Днем государственности», что усилило опасения, что референдум может стать первым шагом к получению независимости от Боснии и Герцеговины.
Прокуратура также вызвала Додика для дачи показаний по поводу референдума, посвященного «национальному празднику».