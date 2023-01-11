Лідер боснійських сербів виступив на захист нагородження путіна почесною медаллю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив у середу, що нагородив президента путіна найвищою почесною медаллю, тому що росія є найчеснішим гарантом миру в Боснії та Герцеговині, пише УНН посилаючись на АР.
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За його словами, це рішення не пов'язане з війною в Україні.
«росія показала себе найчеснішим гарантом Дейтонської мирної угоди», - сказав Додік, додавши, що найближчими роками він може вручити відзнаки президенту США та канцлеру Німеччини.
Дейтонські угоди 1995 року поклали край війні між боснійськими сербами, хорватами та боснійцями-мусульманами.
У неділю Додік нагородив путіна медаллю за його «патріотичне занепокоєння та любов» до Республіки Сербської, половини території Боснії та Герцеговини, контрольованої сербами.
У Баня-Луці відбулася церемонія, присвячена Національному дню Республіки Сербської, коли 9 січня 1992 року боснійські серби проголосили свою державу у Боснії.
Очікується візит Додіка до росії, де він вручить медаль путіну.
Контекст
Боснійські серби вважають 9 січня найважливішим святом своєї держави.
Однак наприкінці листопада 2015 року Конституційний суд Боснії ухвалив, що святкування Дня державності Республіки Сербської може бути дискримінаційним стосовно інших етнічних груп у країні.
Конституційний суд Боснії та Герцеговини був заснований Дейтонською мирною угодою. Він складається з двох боснійців, двох сербів, двох хорватів та трьох іноземних суддів, та його рішення мають обов'язкову юридичну силу.
Але у вересні 2016 року серби в Республіці Сербській переважною більшістю голосів ухвалили спірний референдум про «національне свято».
Більше 99% виборців на території з сербською більшістю вирішили відзначити 9 січня «Днем державності», що посилило побоювання, що референдум може стати першим кроком до здобуття незалежності від Боснії та Герцеговини.
Прокуратура також викликала Додіка для свідчень з приводу референдуму, присвяченого «національному святу».