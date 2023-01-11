Лідер боснійських сербів виступив на захист нагородження путіна почесною медаллю

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За його словами, це рішення не пов'язане з війною в Україні.

«росія показала себе найчеснішим гарантом Дейтонської мирної угоди», - сказав Додік, додавши, що найближчими роками він може вручити відзнаки президенту США та канцлеру Німеччини.

Дейтонські угоди 1995 року поклали край війні між боснійськими сербами, хорватами та боснійцями-мусульманами.

У неділю Додік нагородив путіна медаллю за його «патріотичне занепокоєння та любов» до Республіки Сербської, половини території Боснії та Герцеговини, контрольованої сербами.

У Баня-Луці відбулася церемонія, присвячена Національному дню Республіки Сербської, коли 9 січня 1992 року боснійські серби проголосили свою державу у Боснії.

Очікується візит Додіка до росії, де він вручить медаль путіну.

Контекст

Боснійські серби вважають 9 січня найважливішим святом своєї держави.

Однак наприкінці листопада 2015 року Конституційний суд Боснії ухвалив, що святкування Дня державності Республіки Сербської може бути дискримінаційним стосовно інших етнічних груп у країні.

Конституційний суд Боснії та Герцеговини був заснований Дейтонською мирною угодою. Він складається з двох боснійців, двох сербів, двох хорватів та трьох іноземних суддів, та його рішення мають обов'язкову юридичну силу.

Але у вересні 2016 року серби в Республіці Сербській переважною більшістю голосів ухвалили спірний референдум про «національне свято».

Більше 99% виборців на території з сербською більшістю вирішили відзначити 9 січня «Днем державності», що посилило побоювання, що референдум може стати першим кроком до здобуття незалежності від Боснії та Герцеговини.

Прокуратура також викликала Додіка для свідчень з приводу референдуму, присвяченого «національному святу».