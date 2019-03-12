Lexus сбил женщину на пешеходном переходе и столкнулся с бетоновозом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Внедорожник Lexus сбил женщину на пешеходном переходе и столкнулся с бетоновозом в Черкассах. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Черкасской области Зоя Волк в комментарии корреспонденту УНН.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром. В ДТП пострадала женщина, которая в это время переходила дорогу на пешеходном переходе. Также, в результате резкого торможения автомобиля Lexus, с внедорожником столкнулся бетоновоз Mercedes", - сообщила пресс-секретарь.
По ее словам, пострадавшую женщину забрала скорая. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Нацполиции.
Напомним, в результате ДТП в Каменском районе Черкасской области два человека погибли, еще двое получили травмы.