Lexus сбил женщину на пешеходном переходе и столкнулся с бетоновозом

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром. В ДТП пострадала женщина, которая в это время переходила дорогу на пешеходном переходе. Также, в результате резкого торможения автомобиля Lexus, с внедорожником столкнулся бетоновоз Mercedes", - сообщила пресс-секретарь.

По ее словам, пострадавшую женщину забрала скорая. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Нацполиции.



Напомним, в результате ДТП в Каменском районе Черкасской области два человека погибли, еще двое получили травмы.