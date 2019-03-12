Lexus збив жінку на пішохідному переході й зіткнувся з бетоновозом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Позашляховик Lexus збив жінку на пішохідному переході й зіткнувся з бетоновозом у Черкасах. Про це повідомила прес-секретар Управління патрульної поліції в Черкаській області Зоя Вовк у коментарі кореспонденту УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні вранці. У ДТП постраждала жінка, яка в цей час переходила дорогу на пішохідному переході. Також, внаслідок різкого гальмування автомобіля Lexus, з позашляховиком зіткнувся бетоновоз Mercedes", - повідомила прес-секретар.
За її словами, постраждалу жінку забрала швидка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Нацполіції.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Кам'янському районі Черкаської області дві особи загинули, ще дві отримали травми.