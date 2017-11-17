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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14238 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48179 просмотра

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Львы в мантиях и огромный студенческий: во Львове отмечают день студента

Львы в мантиях и огромный студенческий: во Львове отмечают день студента

Киев  •  УНН

 • 14743 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Во Львове в рамках празднования Международного дня студента, уже традиционно львов возле Ратуши одели в мантии и академические шапочки. Только после этой церемонии в городе началось официальное празднование Дня студента, передает корреспондент УНН.

Также у Ратуши поместили символический студенческий билет. Все желающие могут присоединиться к празднованию дня студента.

По количеству студентов Львовская область занимает 3 место среди регионов Украины. Студенческая молодежь составляет 5% всего населения Львовской области.

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"Львовский студент всегда был в авангарде общества. Это сила, которая обычно диктовала правила по которым мы сейчас живем. Почему у городского совета, потому что студенческий совет Львова это своеобразный мостик между студенческими организациями и городской властью. Это такое особенное мероприятие, которое есть только во Львове. Ведь только во Львове есть такие красивые львы возле Ратуши", - рассказал студенческий мэр Львова Александр Николяк.

Напомним, международное празднование Дня студента было основано 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов в Праге в память о расправе над чешскими студентами-патриотами.

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