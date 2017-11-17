Львы в мантиях и огромный студенческий: во Львове отмечают день студента

Также у Ратуши поместили символический студенческий билет. Все желающие могут присоединиться к празднованию дня студента.

По количеству студентов Львовская область занимает 3 место среди регионов Украины. Студенческая молодежь составляет 5% всего населения Львовской области.

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"Львовский студент всегда был в авангарде общества. Это сила, которая обычно диктовала правила по которым мы сейчас живем. Почему у городского совета, потому что студенческий совет Львова это своеобразный мостик между студенческими организациями и городской властью. Это такое особенное мероприятие, которое есть только во Львове. Ведь только во Львове есть такие красивые львы возле Ратуши", - рассказал студенческий мэр Львова Александр Николяк.

Напомним, международное празднование Дня студента было основано 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов в Праге в память о расправе над чешскими студентами-патриотами.