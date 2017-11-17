Леви у мантіях і величезний студентський: у Львові відзначають день студента

Також біля Ратуші помістили символічний студентський квиток. Всі охочі мають змогу долучитись до святкування дня студента.

За кількістю студентів Львівська область займає 3 місце серед регіонів України. Студентська молодь становить 5% всього населення Львівської області.

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“Львівський студент завжди був в авангарді суспільства. Це сила, яка зазвичай диктувала правила за якими ми зараз проживаємо. Чому біля міської ради, бо студентська рада Львова це є своєрідний місток між студентськими організаціями та міської владою. Це такий особливий захід, який є тільки у Львові. Адже тільки у Львові є такі красиві леви біля Ратуші”, — розповів студентський мер Львова Олександр Николяк.

Нагадаємо, міжнародне святкування Дня студента було започатковано 17 листопада 1946 на Всесвітньому конгресі студентів у Празі в пам’ять про розправу над чеськими студентами-патріотами.