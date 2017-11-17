Леви у мантіях і величезний студентський: у Львові відзначають день студента
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Львові, в рамках святкування Міжнародного дня студента, вже традиційно левів біля Ратуші одягли у мантії і академічні шапочки. Лише після цієї церемонії у місті розпочалось офіційне святкування Дня студента, передає кореспондент УНН.
Також біля Ратуші помістили символічний студентський квиток. Всі охочі мають змогу долучитись до святкування дня студента.
За кількістю студентів Львівська область займає 3 місце серед регіонів України. Студентська молодь становить 5% всього населення Львівської області.
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“Львівський студент завжди був в авангарді суспільства. Це сила, яка зазвичай диктувала правила за якими ми зараз проживаємо. Чому біля міської ради, бо студентська рада Львова це є своєрідний місток між студентськими організаціями та міської владою. Це такий особливий захід, який є тільки у Львові. Адже тільки у Львові є такі красиві леви біля Ратуші”, — розповів студентський мер Львова Олександр Николяк.
Нагадаємо, міжнародне святкування Дня студента було започатковано 17 листопада 1946 на Всесвітньому конгресі студентів у Празі в пам’ять про розправу над чеськими студентами-патріотами.