"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в центральной игре тура АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. "Манчестер Юнайтед" не удержал победу в центральном противостоянии 15 тура АПЛ с ФК "Лестер", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
“Красные дьяволы” по ходу матча в Лестере дважды вели в счете, но не удержали три очка. Открыл счет Решфорд (23 минута), но через восемь минут Барнс выровнял положение. На 79 минуте Бруно Фернандес вывел вперед “МЮ”, но автогол Туанзебе спас “Лестер” — 2:2.
Примечательно, что “Манчестер Юнайтед” впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки на выезде.
Кроме того добавим, “Лестер” удерживает вторую строчку таблицы — 28 очков. “МЮ” отстает лишь на один балл.