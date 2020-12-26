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"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в центральной игре тура АПЛ

Киев • УНН

 • 11830 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. "Манчестер Юнайтед" не удержал победу в центральном противостоянии 15 тура АПЛ с ФК "Лестер", передает УНН со ссылкой на сайты клубов.

"Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в центральной игре тура АПЛ

“Красные дьяволы” по ходу матча в Лестере дважды вели в счете, но не удержали три очка. Открыл счет Решфорд (23 минута), но через восемь минут Барнс выровнял положение. На 79 минуте Бруно Фернандес вывел вперед “МЮ”, но автогол Туанзебе спас “Лестер” — 2:2.

Примечательно, что “Манчестер Юнайтед” впервые в этом сезоне Премьер-Лиги потерял очки на выезде.

Кроме того добавим, “Лестер” удерживает вторую строчку таблицы — 28 очков. “МЮ” отстает лишь на один балл.

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