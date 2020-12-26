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"Лестер" та "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию у центральній грі туру АПЛ

Київ • УНН

 • 11830 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. "Манчестер Юнайтед" не втримав перемогу у центральному протистоянні 15 туру АПЛ із ФК "Лестер", передає УНН з посиланням на сайти клубів.

"Лестер" та "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию у центральній грі туру АПЛ

“Червоні дияволи” по ходу матчу в Лестері двічі вели у рахунку, але не втримали три очки. Відкрив рахунок Решфорд (23 хвилина), але через через вісім хвилин Барнс вирівняв становище. На 79 хвилині Бруно Фернандеш вивів вперед “МЮ”, але автогол Туанзебе врятував “Лестер” — 2:2.

Примітно, що “Манчестер Юнайтед” вперше в цьому сезоні Прем’єр-Ліги втратив очки на виїзді.

Крім того додамо, “Лестер” втримує другий рядок таблиці — 28 очок. “МЮ” відстає лише на один бал.

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