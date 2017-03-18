"Лестер" продлил выигрышную серию в АПЛ

"Лисы" завоевали три очка в баталии благодаря голам Мареза, Хута, Варди. У хозяев отличились Лансини и Андре Айю.

Таким образом "Лестер" набрал 30 очков и остался 15-м, увеличив отрыв от зоны вылета до 6 пунктов.

Примечательно, что "Лестер" выиграл все четыре матча под руководством Крейга Шекспира (после отставки Клаудио Раньери).

Добавим, что в следующем туре действующий чемпион Англии примет "Сток Сити", а "Вест Хэм" поедет в гости к "Халл".

Как сообщал УНН, на неделе "лисы" достигли исторического успеха, пройдя в четвертьфинал Лиги чемпионов.