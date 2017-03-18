"Лестер" продовжив виграшну серію в АПЛ

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Чинний чемпіон Англії "Лестер" здобув перемогу в третьому поспіль матчі англійської Прем'єр-ліги, обігравши в гостях у 28 турі "Вест Хем" 2:3, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

"Лиси" завоювали три очки у баталії завдяки голам Мареза, Хута, Варді. У господарів відзначилися Лансіні та Андре Айю.

Таким чином "Лестер" набрав 30 очок і залишився 15-м, збільшивши відрив від зони вильоту до 6 пунктів.

Примітно, що "Лестер" виграв усі чотири матчі під керівництвом Крейга Шекспіра (після відставки Клаудіо Раньєрі).

Додамо, що у наступному турі чинний чемпіон Англії прийме "Сток Сіті", а "Вест Хем" поїде в гості до "Халл".

Як повідомляв УНН, на тижні "лиси" досягли історичного успіху, пройшовши у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

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