"Лестер" продовжив виграшну серію в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Чинний чемпіон Англії "Лестер" здобув перемогу в третьому поспіль матчі англійської Прем'єр-ліги, обігравши в гостях у 28 турі "Вест Хем" 2:3, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
"Лиси" завоювали три очки у баталії завдяки голам Мареза, Хута, Варді. У господарів відзначилися Лансіні та Андре Айю.
Таким чином "Лестер" набрав 30 очок і залишився 15-м, збільшивши відрив від зони вильоту до 6 пунктів.
Примітно, що "Лестер" виграв усі чотири матчі під керівництвом Крейга Шекспіра (після відставки Клаудіо Раньєрі).
Додамо, що у наступному турі чинний чемпіон Англії прийме "Сток Сіті", а "Вест Хем" поїде в гості до "Халл".
Як повідомляв УНН, на тижні "лиси" досягли історичного успіху, пройшовши у чвертьфінал Ліги чемпіонів.