"Ленинская кузница" отремонтирует фрегат "Гетман Сагайдачный" - Минобороны

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"По результатам открытых торгов на площадке электронной системы закупок "Prоzorro" ремонтные работы на фрегате "Гетман Сагайдачный" будет проводить победитель конкурса ПАО "Ленинская кузница", - отметили в ведомстве.

По информации Минобороны, сообщение о проведении указанного конкурса было опубликовано в порядке, определенном действующим законодательством.

Напомним, согласно ежегодной декларации за 2015 год, Президент Украины Петр Порошенко был указан как конечный бенефициар ПАО "Завод "Ленинская кузница".